В Москве построят два новых бизнес-центра

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Западном и Восточном административных округах Москвы построят два общественно-деловых центра общей площадью 50 тыс. кв. м, что даст городу более 4,2 тыс. рабочих мест.

Об этом информирует НСН.

Отмечается, что первое офисно-деловое здание площадью 12,1 тыс. кв. м появится в районе Перово.

Второй бизнес-центр планируют построить на Озёрной улице в Очаково-Матвеевском. Общая площадь объекта составит 37,9 тыс. кв. м.

«Застройщик, компания «ПИК», планирует ввести офисные здания в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах. Город присвоил девелоперу статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда, который позволит получить льготу по плате за изменение вида разрешённого использования земельных участков под строительство жилых комплексов в Очаково-Матвеевском, Даниловском, Тимирязевском районах и в Зеленограде», — уточнил Ефимов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков в беседе с kp.ru в рамках деловой программы Moscow Urban Forum рассказал о работе по благоустройству в городе.