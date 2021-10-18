В Академии управления финансами и инвестициями прокомментировали динамику курса рубля в октябре

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский прокомментировал динамику курса рубля в октябре.

«Октябрь выдался очень удачным месяцем для российской валюты, по сути, став продолжением столь же позитивного сентября. Цены на газ на спотовых рынках в Европе доходили до $2 тыс. за тысячу кубометров, сейчас держатся в районе $1 тыс. Цены на уголь на китайской бирже чуть ли не ежедневно бьют максимумы. Стоимость барреля впервые с 2018 года нефти превысила $86», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, все эти события при общемировом снижении двигали российский рынок вверх, что отразилось и на курсе валют.

Как отметил Кричевский, трудно сказать, будет ли рубль расти дальше.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.