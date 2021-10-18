Аналитик Юшков высказался о перспективах энергетического рынка

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков высказался о перспективах энергетического рынка.

«Я бы назвал правильной идею о том, что до 2024 года энергетический переход никак не повлияет на рынок, потому что отказ от нефти, например, не случится во всём мире. Не стоит ожидать и падения спроса на фоне массового перехода населения стран на электромобили», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Не исключено, считает эксперт, что потребление нефтепродуктов, напротив, будет расти до 2024 года с несерьёзным снижением показателей в отдельных регионах Европы.

Как прогнозирует Юшков, цена выше $80 за баррель может стать частью рабочего сценария на ближайшие годы, если не возникнут новые игроки.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки $85 за баррель впервые с октября 2018 года.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН высказал мнение, что стоимость нефти в 2030 году будет $40—60 за баррель, несмотря на глобальную политику по углеродной нейтральности.