В Институте энергетических исследований РАН прокомментировали рост цен на нефть

Директор Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал рост цен на нефть.

«Этот рост связан с постепенным восстановлением мировой экономики на фоне определённых ограничений и возможностей предложения нефти. В принципе, мы сейчас находимся в ситуации некоторого дефицита на рынке нефти, который, соответственно, и подталкивает цены вверх», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, добыча нефти в США далека от рекордных уровней, зафиксированных в конце 2019 года. Также Кулагин напомнил о сделке ОПЕК+, в рамках которой определены квоты на добычу нефти странами.

«В совокупности на фоне даже неожиданно для многих высокого роста спроса появляется вот этот дефицит на рынке, разгоняющий цены», — отметил он.

Ещё одним фактором эксперт считает ситуацию на смежных рынках.

«Мы видим, что цены на газ, на уголь растут. И на этом фоне вновь становится привлекательной даже мазутная генерация у нас. То есть нефть вновь отчасти возвращается в электроэнергетику», — добавил он.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки $85 за баррель впервые с октября 2018 года.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН высказал мнение, что стоимость нефти в 2030 году будет $40—60 за баррель, несмотря на глобальную политику по углеродной нейтральности.