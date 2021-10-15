Аналитик Бодрова прокомментировала рост стоимости биткоина до $60 тысяч

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Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала рост стоимости биткоина до $60 тыс.
Аналитик Бодрова прокомментировала рост стоимости биткоина до $60 тысяч
  • Reuters

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что криптовалюта могла подорожать сразу на 4,26% на фоне появления сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США скоро может одобрить фьючерсные контракты на BTC.

«Это значит, что SEC готов дать зелёный свет трём биткоин-ETF и они могут начать торговаться уже в этом месяце. Это огромный прорыв для сектора криптовалют, и логично, что курс BTC так энергично идёт вверх», — сказала Бодрова.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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