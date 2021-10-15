Специалист в области энергетики Фролов высказался о ситуации в Европе

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал об энергопроблемах, существующих в Европе.
Специалист в области энергетики Фролов высказался о ситуации в Европе
  • Reuters

«Проблемы ЕС в энергетике имеют как внешние, так и внутренние причины. Мировой газовый рынок в действительности состоит из ряда крупных региональных рынков, которые влияют друг на друга», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, азиатский рынок газа влияет на рынок Европы — в Азию идёт 75% всего сжиженного природного газа в мире. Как отметил Фролов, Китай потребляет объём газа, сопоставимый с расходом топлива в Европе.

«С августа 2020 года цены на газ в Азии растут. На это повлияли холодная зима, жаркое лето, ограниченное предложение и повышение спроса. Энергия расходовалась на отопление и системы охлаждения. Цены в Европе поползли вверх», — пояснил эксперт.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

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