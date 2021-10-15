Поступления в бюджет Москвы от налога на прибыль увеличились на 30%

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что поступления в бюджет Москвы от налога на прибыль превышают показатели докризисного 2019 года.
Поступления в бюджет Москвы от налога на прибыль увеличились на 30%
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет НСН.

По его словам, за восемь месяцев 2021 года столичные организации перечислили в бюджет 724,8 млрд рублей, что на 30,2% больше аналогичного периода 2020 года и на 12,9% — 2019 года.

«После снятия ограничений и полноценного возобновления работы большинства секторов московской экономики поступления налога на прибыль в бюджет стали восстанавливаться и сейчас превышают не только показатели прошлого года, но и уровень докризисного 2019 года. Этот факт наглядно подтверждает положительные тенденции в экономике города и рост прибыли столичных организаций», — подчеркнул Ефимов.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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