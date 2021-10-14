США оказывают давление на ОПЕК ради снижения цен на энергетическом рынке
- AP
- © Eric Gay
По её словам, вопросами, касающимися высоких цен на нефть, «каждый день» занимаются специалисты аппарата Белого дома.
«Я бы сказала, что отчасти речь идёт о вопросе предложения. Поэтому вы меня и спрашивали про ОПЕК. И мы продолжаем оказывать на неё нажим по этому вопросу», — цитирует её ТАСС.
Она отметила, что американская сторона рассматривает варианты действий в связи с данной ситуацией.
Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала динамику цен на нефть.