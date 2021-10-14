США оказывают давление на ОПЕК ради снижения цен на энергетическом рынке

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты оказывают давление на ОПЕК, чтобы добиться снижения цен на энергетическом рынке.

По её словам, вопросами, касающимися высоких цен на нефть, «каждый день» занимаются специалисты аппарата Белого дома.

«Я бы сказала, что отчасти речь идёт о вопросе предложения. Поэтому вы меня и спрашивали про ОПЕК. И мы продолжаем оказывать на неё нажим по этому вопросу», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что американская сторона рассматривает варианты действий в связи с данной ситуацией.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала динамику цен на нефть.