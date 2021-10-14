Криптоэксперт прокомментировал увеличение объёмов добычи биткоина в России

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Генеральный директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон прокомментировал увеличение объёмов добычи биткоина в России.
Криптоэксперт прокомментировал увеличение объёмов добычи биткоина в России
  • Reuters

«Весной, когда в Китае началось жёсткое регулирование рынка криптовалют и сектора майнинга, многие майнеры мигрировали из КНР в нашу страну», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, главная причина — дешёвая электроэнергия.

«Это привлекает майнеров со всего мира, ведь выгода в майнинге в России значительно выше, а окупаемость оборудования быстрее», — пояснил эксперт.

Как добавил Росс-Джонсон, росту добычи способствовало и то, что в России есть специальные зоны — майнинг-отели.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

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