Собянин рассказал о сокращении выбросов опасных веществ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в форуме «Российская энергетическая неделя», где рассказал, что Москва становится всё более экологичным городом, сокращая объёмы тепловых выбросов.

Об этом сообщает kp.ru.

По словам мэра, с 1990 года население Москвы увеличилось на треть, но при этом объём тепловых выбросов снизился на четверть.

«За последние только десять лет выбросы опасных веществ в атмосферу уменьшились в два раза. Поэтому наши города, и Москва в том числе, с каждым десятилетием, несмотря на концентрацию населения, на свой динамичный рост, становятся всё экологичнее, а энергетика — всё более эффективной. Конечно, это результат труда огромных коллективов — в энергетике Москвы работают около 120 тыс. человек, это люди, которые круглые сутки обеспечивают надёжность нашей жизни», — сказал Собянин в ходе пленарной сессии «Перезапуская энергетику городов и сообществ».

Как ранее сообщал телеканал «360», министр энергетики Московской области Александр Самарин принял участие в форуме «Российская энергетическая неделя».