Аналитик газового рынка назвал способы выхода из энергокризиса в Европе

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Ведущий аналитик европейского газового рынка компании ICIS Том Марзек-Мансер назвал два способа разрешить нынешнюю напряжённость на мировом газовом рынке.
Аналитик газового рынка назвал способы выхода из энергокризиса в Европе
  • AP

Своим мнением он поделился в беседе с газетой «Известия».

По его словам, первый способ заключается в дальнейшем сокращении спроса, второй — в дополнительном предложении. По его словам, ряд коммунальных предприятий в Европе уже отдаёт предпочтение производству электроэнергии на угле, а не на газе, сокращают потребление и некоторые промышленные конечные потребители.

Марзек-Мансер подчеркнул, что дополнительное предложение привело бы к более быстрому ослаблению напряжённости, вызванной высокими ценами.

«В настоящее время Россия является единственным реальным значительным источником дополнительных поставок. В ICIS мы ожидаем, что, как только «Газпром» завершит свои внутренние закачки в хранилища к 1 ноября, появится запасная продукция, которую можно будет поставлять в северо-западную Европу», — сказал эксперт.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

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