В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию с ценами на газ в Европе

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Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.
В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию с ценами на газ в Европе
  • Reuters

«Внутриевропейские факторы, к которым и относится ситуация с электроэнергетикой, лишь обостряют общую для всей планеты проблему с энергоресурсами. Объём предложения отстаёт от спроса. Конкретно для Евразии ситуация обостряется тем, что рынок Европы становится всё более зависим от котировок на рынке Азии», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, рынок Азии, со своей стороны, является более привлекательным и более ёмким, поэтому туда идёт большой объём газа, прежде всего в сжиженном виде.

Как отметил Фролов, объём производства электроэнергии в Европе в 2021 году снизился, а потребление выросло, что и привело к росту цен на газ.

Ранее лидер инвестиционного сообщества Angry Bonds, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации на глобальном рынке энергоресурсов.

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