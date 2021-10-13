Экономист Зубец прокомментировал рост цен на энергоресурсы

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец прокомментировал рост цен на энергоресурсы.
Экономист Зубец прокомментировал рост цен на энергоресурсы
  • РИА Новости

«Мы имеем довольно серьёзный дефицит энергоресурсов в мире. Нынешний всплеск цен — это отражение нескольких вещей. Первое — резкий рост потребности, когда реально стала восстанавливаться европейская и мировая экономика после кризиса», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ещё одним фактором стало ограничение развития традиционных ресурсов в связи с зелёной энергетикой.

Третий фактор — ситуация последних лет, когда не было смысла инвестировать в нефтедобычу, пояснил эксперт.

Как считает Зубец, вполне вероятен дальнейший рост, но ближе к лету 2022 года может произойти снижение цен на мировые энергоресурсы против тех пиков, которые есть сейчас и будут зимой.

Ранее лидер инвестиционного сообщества Angry Bonds, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации на глобальном рынке энергоресурсов.

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