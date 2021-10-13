В Подмосковье выделили 331 млн рублей на реконструкцию котельных

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Министр энергетики Московской области Александр Самарин принял участие в форуме «Российская энергетическая неделя».
В Подмосковье выделили 331 млн рублей на реконструкцию котельных
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В настоящее время в Московской области дефицит мощностей в электроэнергии и природном газе для перспективного развития региона отсутствует», — заявил Самарин.

В рамках утверждённой госпрограммы при подготовке к отопительному сезону на строительство и реконструкцию котельных в регионе выделили 331 млн рублей.

Как отметил министр, общая сумма стоимости инвестпрограмм теплоснабжающих организаций на три года (2020—2022) составила около 14,5 млрд рублей.

«Работа по привлечению внебюджетных источников финансирования по заключению концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, организованная по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, позволила привлечь 19 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения Подмосковья», — сказал Самарин.

По его словам, до конца 2021 года планируется заключить концессионные соглашения в городских округах Воскресенск, Клин, Солнечногорск, Сергиев Посад и Дмитровский.

Ранее, как сообщал kp.ru, стала известна деловая программа Российской энергетической недели, которая проходит 13—15 октября в Москве.

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