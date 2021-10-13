Эксперт по энергетике Пикин спрогнозировал стоимость нефти к 2030 году

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказал мнение, что стоимость нефти в 2030 году будет $40—60 за баррель, несмотря на глобальную политику по углеродной нейтральности.
Эксперт по энергетике Пикин спрогнозировал стоимость нефти к 2030 году
  • Reuters

Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Спрос на нефть пока не падает — и ещё лет десять не упадёт. Нефть в 2030 году мы точно не увидим по $30. До серьёзного изменения спроса нефть должна находиться в диапазоне $40—60. Это фундаментальная мировая цена нефти. Она устраивает и производителей, и потребителей», — сказал Пикин.

Процесс декарбонизации, по словам аналитика, не может идти плавно, он будет происходить рывками, но его не остановить. При этом мир к резкому энергопереходу пока не готов.

Эксперт не исключил, что вскоре цена нефти может достичь $100 за баррель. По его словам, это может произойти уже в 2021 году.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

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