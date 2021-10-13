Нижегородская область заключила пять соглашений на выставке «Золотая осень»

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Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области заключило пять соглашений о сотрудничестве с потенциальными инвесторами и банками в рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Подмосковье.
Нижегородская область заключила пять соглашений на выставке «Золотая осень»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Подписанные на выставке соглашения о сотрудничестве — это основа, на которой со временем выстраиваются реальные и очень важные для развития АПК проекты», — заявил замгубернатора области Андрей Саносян.

Отмечается, что соглашения заключены с ПАО КБ «Центр-инвест» и ПАО Сбербанк, а также с ООО «Талина Инвест», АО «ДеЛаваль» и АО «Малино».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что делегация Адыгеи приняла участие во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021».

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