Нижегородская область заключила пять соглашений на выставке «Золотая осень»

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области заключило пять соглашений о сотрудничестве с потенциальными инвесторами и банками в рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Подмосковье.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Подписанные на выставке соглашения о сотрудничестве — это основа, на которой со временем выстраиваются реальные и очень важные для развития АПК проекты», — заявил замгубернатора области Андрей Саносян.

Отмечается, что соглашения заключены с ПАО КБ «Центр-инвест» и ПАО Сбербанк, а также с ООО «Талина Инвест», АО «ДеЛаваль» и АО «Малино».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что делегация Адыгеи приняла участие во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021».