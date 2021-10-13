Количество самозанятых в Москве превысило 750 тысяч

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Количество самозанятых в Москве превысило 750 тыс., а ежемесячный прирост оценивается в 30—35 тыс. человек.
Количество самозанятых в Москве превысило 750 тысяч
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Основные виды деятельности: репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги перевозки и доставки, ремонт и строительство, маркетинг и реклама.

Доля горожан, платящих налог на профессиональный доход, достигла 10% от трудоспособного населения Москвы.

«Плановый показатель по числу самозанятых, установленный для Москвы на 2021 год, — 406 тыс. А по факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье число самозанятых превысило 270 тыс.

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