В Москве рассказали о планах реорганизовать бывшую промзону «Бирюлёво»

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в ходе реорганизации территории бывшей столичной промзоны «Бирюлёво» появится около 13 тыс. рабочих мест.

Об этом пишет НСН.

«Площадь участка, подлежащего комплексному развитию, составляет 42 га. Объём инвестиций в реализацию проекта — около 210 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект — более 30 млрд рублей в год. В Бирюлёве Западном появятся почти 13 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ефимов.

На территории планируется возвести почти 915 тыс. кв. м недвижимости. Строительство первых объектов начнётся в 2023 году.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.

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