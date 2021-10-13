В Москве рассказали о планах реорганизовать бывшую промзону «Бирюлёво»
Об этом пишет НСН.
«Площадь участка, подлежащего комплексному развитию, составляет 42 га. Объём инвестиций в реализацию проекта — около 210 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект — более 30 млрд рублей в год. В Бирюлёве Западном появятся почти 13 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ефимов.
На территории планируется возвести почти 915 тыс. кв. м недвижимости. Строительство первых объектов начнётся в 2023 году.
Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.