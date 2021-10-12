Экономист Мильчакова прокомментировала ситуацию с возобновляемой энергетикой в Европе

Кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала ситуацию с возобновляемой энергетикой в Европе.

«По оценкам, которые приводили в начале октября газета The Wall Street Journal и американский журнал Forbes, в последние десять лет в Европе как результат борьбы зелёных партий за так называемые устойчивое развитие и социальную ответственность было закрыто несколько сотен угольных электростанций», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По её словам, в 2021 году в Европе летом была засуха и мало ветреных дней, поэтому ветряные электростанции произвели очень мало энергии.

«Соответственно, у Европы не осталось другого выбора, как закупать больше газа и нефти, чтобы увеличить выработку электроэнергии на ещё не закрытых старых электростанциях», — пояснила Мильчакова.

Она также отметила, что быстрое восстановление после пандемии стран Юго-Восточной Азии резко подстегнуло спрос на природный газ и цены на него, в связи с чем крупные производители СПГ перенаправили свою продукцию туда, а не в Европу.

«Европейский энергетический кризис — уже не первый в мире за последние несколько лет, показавший, что поспешный переход на возобновляемые источники энергии имеет свои издержки», — считает эксперт.

Мильчакова добавила, что проекты по возобновляемой энергетике носят долгосрочный характер и пока от традиционного топлива отказываться рано.

Ранее лидер инвестиционного сообщества Angry Bonds, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации на глобальном рынке энергоресурсов.