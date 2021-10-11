Экономист Беляев прокомментировал развитие российского АПК

Экономист Михаил Беляев прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что аграрный сектор почувствовал себя лучше и вышел на высокий уровень.

«Сегодня отрасль находится на уровне самообеспеченности по основным продуктам умеренной зоны. Речь о зерновых культурах, скотоводстве, птицеводстве, свиноводстве и других», — отметил эксперт.

По его словам, сельскохозяйственная отрасль — очень крупный сектор, включающий не только земледелие и животноводство, но и машиностроение, переработку аграрной и другой продукции, научные разработки и развитие техники, консервацию, упаковку.

«Данный сектор даёт импульсы для роста всей экономике, укрепляет продовольственную безопасность и жизнеобеспечение страны. Очень хорошо, что власти понимают важность сельского хозяйства», — сказал Беляев.

Российский президент Владимир Путин предложил продлить сроки действия научно-технической программы агропромышленного комплекса до 2030 года.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион остаётся лидером по производству молока, зерновых и овощей.