Экономист Адамидов высказался о ситуации на глобальном рынке энергоресурсов

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Лидер инвестиционного сообщества Angry Bonds, независимый экономист Дмитрий Адамидов высказался о ситуации на глобальном рынке энергоресурсов.
Экономист Адамидов высказался о ситуации на глобальном рынке энергоресурсов
  • Reuters
  • © David Gray

«Ситуация на глобальном рынке энергоресурсов складывается вполне логично. Ведь газификация угля оказывается чуть дешевле чистого природного газа. Поэтому на фоне рекордного роста цен на газовом рынке потребители выбирают ископаемый уголь», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, реальные потребители ориентируются на технические характеристики топлива и всегда имеют в виду какие-то альтернативные резервные варианты с учётом закупки и дальнейшего использования.

«Сложно сказать, как долго продлится сложившаяся ситуация. Переключение интереса игроков между разными энергоресурсами вызывает нервное напряжение у потребителей из-за параллельно падающего спроса», — отметил Адамидов.

Как прогнозирует эксперт, сохранение цен на подобных уровнях может привести к сильному ослаблению спроса.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в беседе с газетой «Известия» рассказал о факторах, влияющих на рост цен на нефть.

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