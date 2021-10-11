Аналитик Мельникова прокомментировала ситуацию на рынке нефти

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова прокомментировала ситуацию на рынке нефти.
Аналитик Мельникова прокомментировала ситуацию на рынке нефти
  • Reuters

«Мы наблюдаем продолжение тренда высокого спроса и недостатка предложения на рынке сырья. Более того, аналитики продолжают увеличивать прогнозную цену на нефть на ближайшие периоды», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Мельниковой, высокие цены на нефть позитивны для нефтяников, акции которых продолжают лидировать с начала года.

Кроме того, отметила эксперт, рост цен на газ спровоцировал увеличение спроса на нефть.

«В понедельник по итогам встречи ОПЕК+ страны-экспортёры сохранили прежние квоты по добыче сырья объёмом 400 тыс. б/с в месяц. Решение ОПЕК+ подтолкнуло цены на нефть вверх», — сказала Мельникова.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артём Звездин в беседе с газетой «Известия» рассказал о факторах, влияющих на рост цен на нефть.

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