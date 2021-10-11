В РАНХиГС высказались о лауреатах премии по экономике памяти Нобеля

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Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» РАНХиГС Юрий Твердохлеб прокомментировал сообщение, что премия Sveriges Riksbank 2021 года в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля присуждена Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу.
В РАНХиГС высказались о лауреатах премии по экономике памяти Нобеля
  • AP

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что выбор лауреатов — интересное и правильное решение.

«В последние годы действительно Нобелевские премии в области экономики присуждаются исследованиям, которые касаются непосредственно домохозяйств в экономической системе», — сказал эксперт.

По его словам, исследования, по которым присудили награду в 2021 году, более чем актуальны.

«Интересные исследования. Я считаю, что они как раз открывают очень много вопросов, объясняющих как раз именно проблемы миграции людей», — добавил Твердохлеб.

Дэвид Кард был удостоен премии 2021 года в области экономических наук «за эмпирический вклад в экономику труда».

Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс получили премию «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

Писательница Людмила Улицкая в беседе с НСН прокомментировала присуждение Нобелевской премии по литературе танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне.

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