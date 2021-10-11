В Центре изучения памятников истории бумажно-денежного обращения высказались о новой сторублёвой купюре

Член Центра изучения памятников истории бумажно-денежного обращения Роман Леонов высказался о новой сторублёвой купюре.

«Дизайн сторублёвок у нас уже с 1997 года — это порядка 15 лет. Было две модификации, но в целом дизайн остаётся прежним», — напомнил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, фальшивомонетчики, как правило, привыкают к дизайну, находят способы его имитации, поэтому Международный валютный фонд и Интерпол рекомендуют менять дизайн купюр.

Как считает Леонов, все купюры, за исключением номиналом 200 и 2000 рублей, вышедших в 2018 году, будут изменены.

«Усилят степень защиты, поменяют дизайн, сделают новую бумагу, более износостойкую. Ещё 10—15 лет они будут ходить с новым дизайном», — добавил он.

Ранее зампред Центробанка Михаил Алексеев в интервью газете «Известия» заявил, что к концу 2022 года новая купюра номиналом 100 рублей поступит в обращение в заметном количестве.