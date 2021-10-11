В Институте национальной энергетики прокомментировали цены на нефть и газ

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал цены на нефть и газ.
В Институте национальной энергетики прокомментировали цены на нефть и газ
  • Reuters

«Нефть обычно напрямую не конкурирует с газом, так как газ применяется по большому счёту только в трёх крупных областях: первая — электроэнергетика, где газ используется в качестве топлива, вторая — различного рода промышленное производство, где газ используется в качестве сырья, и третья область — использование газа в качестве моторного топлива», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, «конкуренция» между нефтью и газом, способная отразиться на стоимости нефтепродуктов, возможна только в сфере электроэнергетики.

В качестве примера небольшого рынка, где действительно происходит усиление межтопливной конкуренции, Фролов привёл Швецию.

«Например, Швеция «раскочегарила» свою мазутную электростанцию. Но Швеция не является таким уж колоссальным потребителем, чтобы повлиять на цены на нефть в мировом масштабе», — добавил он.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в беседе с газетой «Известия» рассказал о факторах, влияющих на рост цен на нефть.

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