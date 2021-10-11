Аналитик Бодрова высказалась о динамике цен на алюминий

Короткая ссылка
Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова высказалась о динамике цен на алюминий.
Аналитик Бодрова высказалась о динамике цен на алюминий
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» она напомнила, что восходящий тренд продолжается с мая 2020 года и только набирает силу.

Как считает эксперт, основным триггером для ралли стали последние новости об ограничении энергопотребления для предприятий промышленного сектора КНР.

По словам Бодровой, спрос на алюминий в 2021 году вырос на 50% за счёт активной потребности промышленности в металле — от выпуска тары для пищевой продукции до электроники.

Ранее стало известно, что стоимость алюминия обновила максимальное значение, преодолев отметку в $3 тыс. за тонну впервые с июля 2008 года.

В сентябре сообщалось, что цена на алюминий на LME достигла $2923 за тонну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить