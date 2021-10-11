Аналитик Бодрова высказалась о динамике цен на алюминий

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова высказалась о динамике цен на алюминий.

В беседе с газетой «Известия» она напомнила, что восходящий тренд продолжается с мая 2020 года и только набирает силу.

Как считает эксперт, основным триггером для ралли стали последние новости об ограничении энергопотребления для предприятий промышленного сектора КНР.

По словам Бодровой, спрос на алюминий в 2021 году вырос на 50% за счёт активной потребности промышленности в металле — от выпуска тары для пищевой продукции до электроники.

Ранее стало известно, что стоимость алюминия обновила максимальное значение, преодолев отметку в $3 тыс. за тонну впервые с июля 2008 года.

В сентябре сообщалось, что цена на алюминий на LME достигла $2923 за тонну.