Аналитик Бодрова рассказала, как банки будут адаптироваться к новым сторублёвым купюрам

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Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала, что банкам потребуется время, чтобы адаптировать аппаратуру к новым купюрам, которые появятся в конце следующего года.
Аналитик Бодрова рассказала, как банки будут адаптироваться к новым сторублёвым купюрам
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В беседе с ФАН специалист прокомментировала информацию о замене сторублёвых купюр.

«Если бы не смена дизайна, мы бы как потребители точно ничего не заметили. ЦБ изымает из оборота изношенные купюры на постоянной основе и заменяет их на новые — это вполне рутинная процедура. Сейчас смену купюр будет видно только потому, что на новой сотне изменится дизайн, проработке подвергся и цвет», — пояснила Бодрова.

Ранее зампред Центробанка Михаил Алексеев в интервью газете «Известия» заявил, что к концу 2022 года новая купюра номиналом 100 рублей поступит в обращение в заметном количестве.

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