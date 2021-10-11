Аналитик Бодрова рассказала, как банки будут адаптироваться к новым сторублёвым купюрам
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- РИА Новости
В беседе с ФАН специалист прокомментировала информацию о замене сторублёвых купюр.
«Если бы не смена дизайна, мы бы как потребители точно ничего не заметили. ЦБ изымает из оборота изношенные купюры на постоянной основе и заменяет их на новые — это вполне рутинная процедура. Сейчас смену купюр будет видно только потому, что на новой сотне изменится дизайн, проработке подвергся и цвет», — пояснила Бодрова.
Ранее зампред Центробанка Михаил Алексеев в интервью газете «Известия» заявил, что к концу 2022 года новая купюра номиналом 100 рублей поступит в обращение в заметном количестве.