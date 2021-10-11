Финансовый аналитик рассказал о факторах, влияющих на рост цен на нефть

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Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин рассказал о факторах, влияющих на рост цен на нефть.
Финансовый аналитик рассказал о факторах, влияющих на рост цен на нефть
  • AP

«Природа бирж такова, что активы из одного сектора (в данном случае энергетического) взаимосвязаны между собой. Разумеется, если растёт газ, то и стоимость нефти увеличивается», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, росту цен на нефть также способствует соглашение ОПЕК+.

Ещё одним фактором эксперт назвал начало отопительного сезона и сложности с получением газа.

«Если невозможно отапливаться газом в связи с его ценой, то в ход идёт другое сырьё, в данном случае — нефть», — добавил Звездин.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Общественной службой новостей высказался о динамике спроса на нефть.

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