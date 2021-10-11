Москва сдала в аренду по льготной ставке 259 помещений в 2021 году
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Об этом информирует НСН.
При этом Ефимов уточнил, что в специальных торгах могут участвовать как представители малого и среднего бизнеса, так и самозанятые.
«Всего за время действия программы с 2017 года малый и средний бизнес арендовал у города на льготных условиях 1910 объектов общей площадью 226,5 тыс. кв. м», — добавил он.
Отмечается, что начальная ставка торгов для подвальных помещений составляет 1 тыс. рублей за квадратный метр в год, для остальных — 4,75 тыс. рублей.
Срок аренды может доходить до десяти лет.
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