Москва сдала в аренду по льготной ставке 259 помещений в 2021 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за прошедшие месяцы 2021 года Москва сдала в аренду по льготной ставке 259 нежилых помещений, общая площадь которых составила 24,4 тыс. кв. м.

Об этом информирует НСН.

При этом Ефимов уточнил, что в специальных торгах могут участвовать как представители малого и среднего бизнеса, так и самозанятые.

«Всего за время действия программы с 2017 года малый и средний бизнес арендовал у города на льготных условиях 1910 объектов общей площадью 226,5 тыс. кв. м», — добавил он.

Отмечается, что начальная ставка торгов для подвальных помещений составляет 1 тыс. рублей за квадратный метр в год, для остальных — 4,75 тыс. рублей.

Срок аренды может доходить до десяти лет.

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