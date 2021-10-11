Аналитик Розман назвал форс-мажоры, которые могут повлиять на курс рубля

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман предупредил о форс-мажорных обстоятельствах, которые в перспективе могут ослабить российскую валюту.

Его экспертную оценку ситуации на рынке валют публикует «Российская газета».

По мнению эксперта, на этой неделе есть два форс-мажора, которые могут нарушить реализацию инерционного (базового) сценария сильного рубля по 70,50—72,50 за доллар и 81,50—83,50 за евро до декабря 2021 года.

Первый — санкционный. Курс рубля к доллару в этом случае достигнет уровня 78—79 (88—89 за евро).

Второй форс-мажор — рыночный. Индекс S&P 500 по 4000—4100 пунктов и нефть по $70 за баррель Brent отправят рубль к отметкам 74—75 за доллар (85—86 за евро).

При этом Розман подчеркнул, что оба форс-мажора могут не реализоваться и российская валюта останется сильной до конца года.

Как ранее сообщала газета «Известия», в ЦБ рассказали о новой сторублёвой купюре.