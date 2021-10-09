Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении правительственного резервного фонда более, чем на 1 трлн рублей.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Минфину России... внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объёма резервного фонда правительства Российской Федерации на 1456967794,9 тыс. руб.»,— говорится в распоряжении.

В нынешнем году средства из резервного фонда расходовались на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в ряде российских регионов, а также финансирование единовременных президентских выплат для пенсионеров и семей с детьми в возрасте от 6 до 8 лет.