Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Минфину России... внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объёма резервного фонда правительства Российской Федерации на 1456967794,9 тыс. руб.»,— говорится в распоряжении.
В нынешнем году средства из резервного фонда расходовались на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в ряде российских регионов, а также финансирование единовременных президентских выплат для пенсионеров и семей с детьми в возрасте от 6 до 8 лет.