В Калининградской области планируют развить рынок газомоторного топлива

В рамках Петербургского международного газового форума зампред правительства Калининградской области Александр Рольбинов и гендиректор «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин заключили соглашение, направленное на развитие рынка газомоторного топлива в регионе.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Документы подписаны в развитие ранее действовавших соглашений. В частности, компания продолжит обеспечивать строительство и реконструкцию газомоторной инфраструктуры. Правительство области будет содействовать расширению региональных парков техники на природном газе.

В настоящее время в регионе работает шесть объектов газозаправочной инфраструктуры. В соответствии с дорожной картой, к концу 2023 года планируется довести общее количество заправок газом до 12.

Ранее газета «Известия» сообщала, что аналитики назвали факторы, стимулирующие автовладельцев переходить на газовое топливо.