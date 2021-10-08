В Калининградской области планируют развить рынок газомоторного топлива

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В рамках Петербургского международного газового форума зампред правительства Калининградской области Александр Рольбинов и гендиректор «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин заключили соглашение, направленное на развитие рынка газомоторного топлива в регионе.
В Калининградской области планируют развить рынок газомоторного топлива
  • © Правительство Калининградской области

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Документы подписаны в развитие ранее действовавших соглашений. В частности, компания продолжит обеспечивать строительство и реконструкцию газомоторной инфраструктуры. Правительство области будет содействовать расширению региональных парков техники на природном газе.

В настоящее время в регионе работает шесть объектов газозаправочной инфраструктуры. В соответствии с дорожной картой, к концу 2023 года планируется довести общее количество заправок газом до 12.

Ранее газета «Известия» сообщала, что аналитики назвали факторы, стимулирующие автовладельцев переходить на газовое топливо.

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