Минэкономразвития России ожидает снижения непродовольственной инфляции в 2022 году

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В Министерстве экономического развития России ожидают снижение темпов непродовольственной инфляции к концу года. Об этом говорится на сайте ведомства.
Минэкономразвития России ожидает снижения непродовольственной инфляции в 2022 году
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Минэкономразвития ожидает продолжения тенденции к снижению непродовольственной инфляции», — говорится на сайте министерства.

По данным ведомства, рост цен в сегменте непродовольственных товаров уже снизился в сентябре до 0,6% по сравнению с 0,8% в августе 2021 года.

Ускорение непродовольственной инфляции в начале года было обусловлено ослаблением валютного курса, перебоями глобальных цепочек поставок, ростом цен на транспортировку товаров и глобальной нехваткой комплектующих и компонентов, уточнили в ведомстве.

Ранее в Минэкономразвития рассказали о ситуации с годовой инфляцией.

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