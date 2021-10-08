В реорганизацию бывшей промзоны «Верхние Котлы» инвестируют более 3,5 млрд рублей

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в рамках проекта «Индустриальные кварталы» будет проведена реорганизация двух участков бывшей промзоны «Верхние Котлы».

Об этом пишет НСН.

Общий объём инвестиций в комплексное развитие территории площадью почти 5 га превысит 3,5 млрд рублей. На территории объекта инвесторы возведут около 60 тыс. кв. м недвижимости.

«Реализация проекта позволит дать городу около 1 тыс. новых рабочих мест. Планируемый объём инвестиций в этот объект на юге Москвы — более 3,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит почти 310 млн рублей», — рассказал Ефимов.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».