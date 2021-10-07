В Госдуме заявили о спекулятивном характере колебаний цен на газ в Европе

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Председатель комитета Госдумы по энергетике и президент Российского газового общества Павел Завальный заявил, что колебания цен на газ в Европе носят спекулятивный характер.
В Госдуме заявили о спекулятивном характере колебаний цен на газ в Европе
  • РИА Новости

Своё мнение он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«России и «Газпрому» как поставщику не выгодны ни высокие, ни низкие цены. Нам выгодны умеренные цены и их предсказуемость. Все колебания цен, которые идут сейчас, носят спекулятивный характер, потому что какие-то игроки пытаются заработать на виртуальных торгах. От этого газа не стало больше или меньше. Сейчас газа достаточно для удовлетворения текущих и последующих потребностей в нём», — сказал Павел Завальный.

Ранее эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода в беседе с «Известиями» спрогнозировал дальнейший рост стоимости газа в Европе в ближайшее время.

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