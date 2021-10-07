Аналитик Лобода дал прогноз курса доллара к концу октября

Короткая ссылка
Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода дал прогноз относительно курса доллара к концу октября.
Аналитик Лобода дал прогноз курса доллара к концу октября
  • РИА Новости

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

Техническая картина торгов в настоящее время выглядит системно и не исключает вероятности снижения доллара к 71,40 рубля, сказал Лобода.

«Это значит, что потенциал укрепления рубля к началу ноября действительно есть. Сейчас этот сценарий выглядит немного амбициозным, но точно имеет право на реализацию с диапазоном 70—72 рубля за доллар. Базовый же сценарий к началу ноября предполагает, что доллар останется в пределах 72—75 рублей, евро — в диапазоне 82—86 рублей», — предположил эксперт.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить