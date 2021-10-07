Аналитик Лобода дал прогноз курса доллара к концу октября

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода дал прогноз относительно курса доллара к концу октября.

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

Техническая картина торгов в настоящее время выглядит системно и не исключает вероятности снижения доллара к 71,40 рубля, сказал Лобода.

«Это значит, что потенциал укрепления рубля к началу ноября действительно есть. Сейчас этот сценарий выглядит немного амбициозным, но точно имеет право на реализацию с диапазоном 70—72 рубля за доллар. Базовый же сценарий к началу ноября предполагает, что доллар останется в пределах 72—75 рублей, евро — в диапазоне 82—86 рублей», — предположил эксперт.

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