Аналитики спрогнозировали дальнейший рост цен на газ в Европе

Короткая ссылка
Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости газа в Европе в ближайшее время.
Аналитики спрогнозировали дальнейший рост цен на газ в Европе
  • © AP Photo / Michel Spingler

«Цены продолжают уверенно расти, и такими темпами они могут достигнуть на этой неделе отметки $2500 за 1 тыс. куб. м и больше. Фактор психоза и неограниченных возможностей спекулянтов затрудняет прогнозирование на основе технического или фундаментального анализа», — заявил эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода в беседе с «Известиями».

Одна из причин роста цен на газ в Европе заключается в легкомысленном отношении еврочиновников к традиционным энергоресурсам: их объявили экологически грязными и устаревающими, добавила, со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По её мнению, к концу года цена топлива может достичь $2 тыс.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН выразила мнение, что в скором времени можно будет ожидать корректировки текущих цен на уголь в Китае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить