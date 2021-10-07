Аналитики спрогнозировали дальнейший рост цен на газ в Европе

Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости газа в Европе в ближайшее время.

«Цены продолжают уверенно расти, и такими темпами они могут достигнуть на этой неделе отметки $2500 за 1 тыс. куб. м и больше. Фактор психоза и неограниченных возможностей спекулянтов затрудняет прогнозирование на основе технического или фундаментального анализа», — заявил эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода в беседе с «Известиями».

Одна из причин роста цен на газ в Европе заключается в легкомысленном отношении еврочиновников к традиционным энергоресурсам: их объявили экологически грязными и устаревающими, добавила, со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По её мнению, к концу года цена топлива может достичь $2 тыс.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН выразила мнение, что в скором времени можно будет ожидать корректировки текущих цен на уголь в Китае.