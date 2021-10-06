В Калининградской области рассказали о динамике розничной торговли в январе — августе

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Оборот розничной торговли в Калининградской области в январе — августе 2021 года достиг 140,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 110,2% по отношению к соответствующему периоду 2020-го.
В Калининградской области рассказали о динамике розничной торговли в январе — августе
  • Pixabay

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

В августе 2021 года показатель составил 19 млрд рублей (по сравнению с августом 2020-го — 105,4%, по сравнению с июлем 2021-го — 100%).

Из статистики следует, что с начала года оборот розничной торговли на 98,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка.

В структуре оборота удельный вес пищевых продуктов и табачных изделий оценивается в 48,1%, непродовольственных товаров — в 51,9%.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Адыгеи подвели итоги социально-экономического развития республики за I полугодие 2021 года.

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