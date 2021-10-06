Путин высказался о поставках «Газпрома» в Европу

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросам энергетики высказался о поставках «Газпрома» в Европу.

«Перед совещанием я взял у «Газпрома» справку. 2018 год был рекордным для нас, для поставок в дальнее зарубежье, прежде всего речь идёт о Европе, потому что поставки в азиатский регион пока чрезвычайно малы и не оказывают никакого существенного влияния на цифры. Итак, 2018 год — 201,7 млрд куб. м газа — рекорд, 2019 год — чуть меньше в связи с запросами наших партнёров — 199,4 млрд куб. м. В 2020 году, пандемийном, сокращение производства в Европе — 179,35 млрд куб. м. 2021 год — это год восстановления экономики, за первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб. м, это плюс 15% к такому же периоду прошлого года. Если такой темп сохранится, мы можем выйти на ещё один рекордный год наших поставок в Европу», — цитирует Интерфакс Путина.

4 октября сообщалось, что компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», она будет постепенно наполняться, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.