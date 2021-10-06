Путин заявил, что глобальный энергетический рынок «не терпит суеты и шараханий»

Короткая ссылка
Инвестиционные планы на глобальном энергетическом рынке носят долгосрочный характер, этот рынок «не терпит суеты и шараханий». Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что глобальный энергетический рынок «не терпит суеты и шараханий»
  • РИА Новости

«Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года. Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер», — заявил Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Президент отметил, что необдуманные действия могут привести к серьезному дисбалансу на рынке.

Под руководством президента Владимира Путина прошло совещание членов правительства по вопросам энергетики. В нём также приняли участие главы ряда субъектов России и крупнейших энергетических компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить