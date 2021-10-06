Путин заявил, что глобальный энергетический рынок «не терпит суеты и шараханий»

Инвестиционные планы на глобальном энергетическом рынке носят долгосрочный характер, этот рынок «не терпит суеты и шараханий». Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года. Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер», — заявил Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Президент отметил, что необдуманные действия могут привести к серьезному дисбалансу на рынке.

Под руководством президента Владимира Путина прошло совещание членов правительства по вопросам энергетики. В нём также приняли участие главы ряда субъектов России и крупнейших энергетических компаний.