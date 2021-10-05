В Москве реорганизуют бывшую промзону «Сити-Север»

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на комплексное развитие территории бывшей промзоны «Сити-Север» площадью 4,6 га по проекту «Индустриальные кварталы» потратят не менее 130 млрд рублей.

РИА Новости

Об этом сообщает НСН. «Ожидаемый бюджетный эффект — 5,4 млрд рублей в год. После редевелопмента территории здесь появится около 11 тыс. рабочих мест», — отметил Ефимов. Например, на территории бывшей промзоны на улице Антонова-Овсеенко планируется возвести 580 тыс. кв. м объектов общественно-делового назначения, уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Также планируется возвести там коммерческий учебный центр и апартаменты площадью 7,7 тыс. и 150 тыс. кв. м соответственно. Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».