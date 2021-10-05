В Москве реорганизуют бывшую промзону «Сити-Север»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Ожидаемый бюджетный эффект — 5,4 млрд рублей в год. После редевелопмента территории здесь появится около 11 тыс. рабочих мест», — отметил Ефимов.
Например, на территории бывшей промзоны на улице Антонова-Овсеенко планируется возвести 580 тыс. кв. м объектов общественно-делового назначения, уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Также планируется возвести там коммерческий учебный центр и апартаменты площадью 7,7 тыс. и 150 тыс. кв. м соответственно.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».