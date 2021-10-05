В Москве реорганизуют бывшую промзону «Сити-Север»

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на комплексное развитие территории бывшей промзоны «Сити-Север» площадью 4,6 га по проекту «Индустриальные кварталы» потратят не менее 130 млрд рублей.
В Москве реорганизуют бывшую промзону «Сити-Север»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Ожидаемый бюджетный эффект — 5,4 млрд рублей в год. После редевелопмента территории здесь появится около 11 тыс. рабочих мест», — отметил Ефимов.

Например, на территории бывшей промзоны на улице Антонова-Овсеенко планируется возвести 580 тыс. кв. м объектов общественно-делового назначения, уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также планируется возвести там коммерческий учебный центр и апартаменты площадью 7,7 тыс. и 150 тыс. кв. м соответственно.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить