Подмосковье планирует подписать 14 соглашений на сельскохозяйственной выставке «Золотая осень»

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Московская область планирует подписать 14 соглашений с инвестициями на 13 млрд рублей в рамках всероссийской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень», которая открылась в Одинцовском округе.
Подмосковье планирует подписать 14 соглашений на сельскохозяйственной выставке «Золотая осень»
  • ©Минсельхоз МО

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

«Порядка 40 сельхозпроизводителей представляют наш регион. Также здесь лучшие породы сельскохозяйственных животных демонстрируют 15 животноводческих подмосковных предприятий», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Как уточняется, в рамках мероприятия регион развернул одну из самых крупных экспозиций. Её площадь превышает 200 кв. м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Дмитровском округе откроют новый сырный завод. Начало работы организации запланировано на IV квартал 2022 года.

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