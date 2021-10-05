Подмосковье планирует подписать 14 соглашений на сельскохозяйственной выставке «Золотая осень»
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.
«Порядка 40 сельхозпроизводителей представляют наш регион. Также здесь лучшие породы сельскохозяйственных животных демонстрируют 15 животноводческих подмосковных предприятий», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.
Как уточняется, в рамках мероприятия регион развернул одну из самых крупных экспозиций. Её площадь превышает 200 кв. м.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Дмитровском округе откроют новый сырный завод. Начало работы организации запланировано на IV квартал 2022 года.