Подмосковные предприниматели получили микрозаймы на 441 млн рублей с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.
Как заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева, в январе — сентябре поддержкой областного фонда микрофинансирования воспользовались 211 предпринимателей. 17% микрозаймов предоставили начинающим бизнесменам.
«Тем самым мы оказываем поддержку бизнесу на самом сложном — начальном этапе развития, создавая основу для роста доли МСП в регионе», — отметила Зиновьева.
В 2020 году общая сумма предоставленных микрозаймов достигла почти 476 млн рублей.
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