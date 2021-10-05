Подмосковные предприниматели получили микрозаймы на 441 млн рублей с начала года

Предприниматели Московской области получили микрозаймы на 441 млн рублей с начала 2021 года.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.

Как заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева, в январе — сентябре поддержкой областного фонда микрофинансирования воспользовались 211 предпринимателей. 17% микрозаймов предоставили начинающим бизнесменам.

«Тем самым мы оказываем поддержку бизнесу на самом сложном — начальном этапе развития, создавая основу для роста доли МСП в регионе», — отметила Зиновьева.

В 2020 году общая сумма предоставленных микрозаймов достигла почти 476 млн рублей.

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