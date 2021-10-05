Аналитик Бодрова спрогнозировала развитие ситуации с ценами на энергоносители

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова выразила мнение, что в скором времени можно будет ожидать корректировки текущих цен на уголь в Китае.

Изменения стоит ждать по мере стабилизации ситуации, однако цены всё равно будут превышать докризисные показатели, рассказала она в беседе с ФАН.

Рост спроса на уголь идёт не только со стороны стран Юго-Восточной Азии, но и со стороны Европы, отметила эксперт.

«Здесь не до конца заполнены газовые хранилища, что выглядит достаточно тревожно в преддверии отопительного сезона. Европейские страны понемногу увеличивают закупки угля, чтобы застраховать себя от вероятных проблем с подачей тепла в период осень — весна. Логично, что на фоне повышения спроса на сырьё цены на него растут», — пояснила Бодрова.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.