В Москве реорганизуют бывшую промзону «Курьяново»

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о публикации проектов комплексного развития двух участков бывшей промышленной зоны «Курьяново» на юго-востоке столицы.

АГН «Москва»

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