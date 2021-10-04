В Москве реорганизуют бывшую промзону «Курьяново»

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о публикации проектов комплексного развития двух участков бывшей промышленной зоны «Курьяново» на юго-востоке столицы.
В Москве реорганизуют бывшую промзону «Курьяново»
  • АГН «Москва»
  • © Денис Воронин

Об этом информирует НСН.

По словам Ефимова, общий объём инвестиций в реализацию соответствующих проектов составит более 23,5 млрд рублей.

«Общая площадь участков промзоны «Курьяново» составляет почти 15 га. Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» в Печатниках будет создано более 6,5 тыс. рабочих мест, современные промышленные объекты, магазины, места для отдыха и развлечений», — рассказал заммэра.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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