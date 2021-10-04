В Москве реорганизуют бывшую промзону «Курьяново»
- АГН «Москва»
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Об этом информирует НСН.
По словам Ефимова, общий объём инвестиций в реализацию соответствующих проектов составит более 23,5 млрд рублей.
«Общая площадь участков промзоны «Курьяново» составляет почти 15 га. Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» в Печатниках будет создано более 6,5 тыс. рабочих мест, современные промышленные объекты, магазины, места для отдыха и развлечений», — рассказал заммэра.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».