Нижегородская область примет участие в выставке «Золотая осень — 2021»

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Нижегородская область примет участие в 23-й агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021», которая состоится 5—8 октября в Московской области.
Нижегородская область примет участие в выставке «Золотая осень — 2021»
  • © Алексей Филиппо

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Для наших предприятий участие в выставке — это хорошая возможность представить свои товары для широкого круга гостей со всей страны и ознакомиться с продукцией, представленной в других регионах», — заявил заместитель губернатора Андрей Саносян.

На национальном гастрономическом фестивале будет показан нижегородский бренд — городецкий пряник.

В рамках деловой программы планируется обсудить вопросы развития АПК, касающиеся растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, цифровизации, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала.

Ранее телеканал «360» сообщал, что аграрии Московской области получили субсидии на 3,3 млрд рублей с начала года.

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