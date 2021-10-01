В Госдуме высказались о потенциале Крыма для инвесторов

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Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев высказался о потенциале республики для инвесторов.
В Госдуме высказались о потенциале Крыма для инвесторов
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«С 2015 года на территории полуострова функционирует свободная экономическая зона, которая в значительной мере обеспечивает инвестиционную привлекательность региона. За шесть лет в ней зарегистрировано около 2 тыс. резидентов, которые пользуются налоговыми, таможенными и прочими льготами», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, общий объём инвестиций превысил 130 млрд рублей.

Как отметил Бахарев, вместе с коллегами из Министерства экономического развития России подготовлен законопроект о создании в Крыму особых административных районов в дополнение к действующей свободной экономической зоне.

«Их участниками могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе и не имеющие филиалов и представительств за пределами Крыма, которые будут вести бизнес исключительно на территории полуострова. Их инвестиционные проекты должны предусматривать вложение не менее 150 млн рублей в развитие инфраструктуры региона», — пояснил депутат.

Он добавил, что при таких условиях компаниям гарантируется конфиденциальность вложений.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что объём инвестиций в туристическую сферу Крыма за шесть лет превысил 50 млрд рублей, что составляет более четверти всех инвестиций в экономику республики.

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