Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ-2021» пройдёт в Москве в ноябре

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В Москве 26 ноября в отеле «Балчуг Кемпински» состоится V Международная конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ-2021».
Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ-2021» пройдёт в Москве в ноябре
  • Reuters

Об этом сообщает oilcapital.ru.

На мероприятии проходят ежегодные обсуждения рыночных тенденций и перспектив развития розничного и мелкооптового рынка топлива.

В текущем году стороны планируют обсудить перспективы развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов, динамику и ключевые тенденции на топливном рынке России и СНГ, тренды развития отрасли переработки и сбыта нефтепродуктов в мире, рынок газомоторного топлива и другие.

Среди подтверждённых участников конференции — представители компаний Газпром нефть, Белоруснефть, KPMG, Бургер Кинг Россия, Russian Automotive Market Research (НАПИ) и прочие.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.

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