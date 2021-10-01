Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ-2021» пройдёт в Москве в ноябре
- Reuters
Об этом сообщает oilcapital.ru.
На мероприятии проходят ежегодные обсуждения рыночных тенденций и перспектив развития розничного и мелкооптового рынка топлива.
В текущем году стороны планируют обсудить перспективы развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов, динамику и ключевые тенденции на топливном рынке России и СНГ, тренды развития отрасли переработки и сбыта нефтепродуктов в мире, рынок газомоторного топлива и другие.
Среди подтверждённых участников конференции — представители компаний Газпром нефть, Белоруснефть, KPMG, Бургер Кинг Россия, Russian Automotive Market Research (НАПИ) и прочие.
Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.