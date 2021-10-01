Эксперт в области финансов Корнейчук дал прогноз по курсам доллара и евро в октябре

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, что будет происходить на рынке валют в октябре.

Его оценку ситуации на рынке валют публикует «Российская газета».

«В целом мы оцениваем внешний и внутренний фон для российского рубля как позитивный», — сказал эксперт.

По мнению Корнейчука, в среднесрочной перспективе курс доллара будет колебаться в диапазоне 72,5—73,5 рубля. Прогнозируемый курс американской валюты в октябре составит 71—72 рубля.

В то же время курс евро сейчас движется в канале 84,2—84,6 рубля, отметил эксперт. В октябре курс европейской валюты ожидается на уровне 84—85 рублей, подытожил он.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.