Эксперт в области финансов Корнейчук дал прогноз по курсам доллара и евро в октябре
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Его оценку ситуации на рынке валют публикует «Российская газета».
«В целом мы оцениваем внешний и внутренний фон для российского рубля как позитивный», — сказал эксперт.
По мнению Корнейчука, в среднесрочной перспективе курс доллара будет колебаться в диапазоне 72,5—73,5 рубля. Прогнозируемый курс американской валюты в октябре составит 71—72 рубля.
В то же время курс евро сейчас движется в канале 84,2—84,6 рубля, отметил эксперт. В октябре курс европейской валюты ожидается на уровне 84—85 рублей, подытожил он.
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.