Исследование: ставки по кредитам в банках за год выросли почти на 2,5 процентных пункта

В финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» рассказали, что за год средняя ставка по потребительским кредитам на срок свыше года увеличилась почти на 2,5 п. п. Так, в сентябре 2020-го она составляла 10,1%, а в сентябре 2021-го — 12,4%.

Об этом пишут «Известия».

В то же время, согласно мониторингу маркетплейса, средняя максимальная ставка по потребзаймам по состоянию на 28 сентября достигла 17,4%, увеличившись на 0,4 п. п. только за последние полмесяца ― с момента повышения ключевого показателя ЦБ до 6,75%.

Самый дорогой кредит на рынке в диапазоне от 20,9% до 25,7% предлагают в «Тинькофф», Совкомбанке, МКБ и МИБе. От 17,4% до 19,5% варьируются ставки в Альфа-Банке, «Открытии», Росбанке, ВТБ, ПСБ, Уралсибе и Райффайзенбанке, говорится в материалах.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.