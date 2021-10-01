Исследование: ставки по кредитам в банках за год выросли почти на 2,5 процентных пункта
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
В то же время, согласно мониторингу маркетплейса, средняя максимальная ставка по потребзаймам по состоянию на 28 сентября достигла 17,4%, увеличившись на 0,4 п. п. только за последние полмесяца ― с момента повышения ключевого показателя ЦБ до 6,75%.
Самый дорогой кредит на рынке в диапазоне от 20,9% до 25,7% предлагают в «Тинькофф», Совкомбанке, МКБ и МИБе. От 17,4% до 19,5% варьируются ставки в Альфа-Банке, «Открытии», Росбанке, ВТБ, ПСБ, Уралсибе и Райффайзенбанке, говорится в материалах.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.